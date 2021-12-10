У державній програмі “єПідтримка” з виплати 1 тис. гривень за вакцинацію беруть участь уже шість банків.

Так, за даними Міністерства економіки, до списку увійшли Альфа-Банк, ПриватБанк, Monobank, А-Банк, Ощадбанк та Укргазбанк.

У міністерстві очікують, що поступово до програми долучаться й інші банки.

Уточнюється, що для отримання грошей громадянам необхідно бути старше 18 років, мати зелений сертифікат про вакцинацію у додатку Дія, а також мати українське громадянство.

Усі, хто відповідає цим критеріям, зможуть відкрити рахунок “єПідтримка” зі спеціальним режимом та вибрати послугу “єПідтримка” в Дії.

Повідомляється, що кошти нададуть на чотири місяці з моменту отримання.

Витратити їх можна буде і офлайн, і онлайн.

Фото: Мінцифри