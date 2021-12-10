По мнению граждан, крупнейшие союзники Украины – это Канада, Литва, Польша, Великобритания, США, Турция. Однако увеличилось негативное отношение среди украинцев к России и Беларуси.

В частности, 72% граждан считают Россию враждебной страной. Количество респондентов, считающих Беларусь враждебным государством, за год увеличилось вдвое – с 22% до 48%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы Рейтинг, проведенного в течение 6-8 декабря 2021 года.

54% украинцев хотели бы пересмотреть и подписать новые Минские соглашения, а 21% убеждены, что Украина должна выйти из переговорного процесса и принимать решения без участия международных посредников.

Почти половина украинцев (45%) считают, что необходимо расширять нормандский формат, привлекая США и Великобританию.

Однако 11% опрошенных выступают за то, чтобы нормандские встречи для переговоров по урегулированию мира на Донбассе происходили, как обычно, при участии четырех стран — Украины, России, Франции и Германии.

46% украинцев поддерживают идею привлечения Турции для переговоров по ситуации на Донбассе, еще столько же граждан выступают против такой инициативы.

Социологическая группа рейтинг провела опрос методом CATI (телефонное интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров в течение 6-8 декабря 2021 года.

Всего опросили 2,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования не более 2%.