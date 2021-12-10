На думку громадян, найбільші союзники України – це Канада, Литва, Польща, Велика Британія, США, Туреччина. Проте збільшилося негативне ставлення серед українців до Росії та Білорусі.

Зокрема, 72% громадян вважають Росію ворожою країною. Кількість респондентів, які вважають Білорусь ворожою державою, за рік збільшилася вдвічі – з 22% до 48%.

Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи Рейтинг, проведеного протягом 6-8 грудня 2021 року.

54% українців хотіли б переглянути та підписати нові Мінські угоди, а 21% громадян переконані, що Україна має вийти з переговорного процесу та ухвалювати рішення без участі міжнародних посередників.

Майже половина українців (45%) вважають, що необхідно розширювати Нормандський формат, залучаючи США та Велику Британію.

Проте 11% опитаних виступають за те, щоб Нормандські зустрічі для переговорів щодо врегулювання миру на Донбасі відбувалися як зазвичай за участі чотирьох країн – України, Росії, Франції та Німеччини.

46% українців підтримують ідею щодо залучення Туреччини для переговорів щодо ситуації на Донбасі, ще стільки ж громадян виступають проти такої ініціативи.

Соціологічна група рейтинг провела опитування методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів протягом 6-8 грудня 2021 року.

Загалом опитали 2,5 тис. респондентів віком від 18 років у всіх областях України, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження не більше 2%.