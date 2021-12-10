Через Дніпро та на кордоні з Молдовою – в Укравтодорі розповіли про будівництво кількох мостів

В Україні за останні два роки зведено один міст у Запоріжжі та завершується будівництво другого.

Про це в одному з інтерв’ю розповів заступник голови Державної агенції автомобільних доріг України (Укравтодор) Андрій Івко.

– Торік відкрили рух балковим мостом у Запоріжжі, цього року відкриємо рух вантовим мостом, який з’єднує лівий та правий береги річки Дніпро через острів Хортиця. Там ведуться роботи, вже змонтовано всі 48 вантів. Далі цю конструкцію опустять, а потім пройдуть ізоляційні роботи та укладання асфальтобетону. Сьогодні на мосту вже встановлюються перильні огорожі та освітлення. Рух мостом плануємо відкрити в 20-30 числах грудня, – розповів він.

За словами чиновника, вже розпочато роботу над будівництвом мостового переходу у Кременчуці. Він зазначив, що проектна документація вже готова, підписано контракт із турецькою фірмою, яка вже завезла своє обладнання та побудувала бетонний завод. Крім того, виготовлено вже 20 паль для пілону.

Івко наголосив, що поки що створено лише умови для роботи, а масштабне будівництво, яке коштуватиме 12 млрд грн, розпочнеться лише з наступного року.

– Крім того, цього року ми підписали контракт на будівництво Ямпільського мосту. Наразі ведуться проектні роботи, коли вони завершаться, розпочнеться будівництво. Незабаром ми маємо укласти угоду з урядом Молдови, ратифікувати її та почати виконувати роботи. Це дозволить покращити автодорожнє сполучення та торговельно-економічні відносини на кордоні України з Молдовою. Це наймасштабніші проекти, які зараз реалізуються в Україні.

Заступник голови Укравтодору додав, що міст у Кременчуці буде збудовано приблизно за три роки, а вже наступного року буде завершено будівництво автотранспортної магістралі у Запоріжжі.