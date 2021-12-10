За рік в Україні відремонтували близько 5 тис. кілометрів доріг – Укравтодор

За 2021 рік в Україні було відновлено 5 тис. кілометрів доріг та близько 300 інших об’єктів інфраструктури.

Про це в одному з інтерв’ю розповів заступник голови Державної агенції автомобільних доріг України (Укравтодор) Андрій Івко.

– Загалом в Україні 46,6 тис. км доріг державного значення разом із тими, що на тимчасово окупованій території. Це міжнародні дороги, національні, територіальні та регіональні. Минулого року виконали роботи на 9% шляхів, цього року – на 11%. Загалом за два роки відновлено 20% доріг, – заявив чиновник.

Він також додав, що наразі завершується будівництво та облаштування найдовшої міжнародної траси М-30 Стрий-Ізварине. Івко зазначив, що її загальна протяжність становить 1,4 тис. км, з яких уже готово близько 97%.

За словами заступника голови Укравтодору, будівництво зараз триває одразу у восьми областях і до кінця року траса М-30 буде практично завершена.

– На трасі Н-31 Дніпро-Решетилівка велися будівельні роботи, і вони продовжаться наступного року. Це новий об’єкт, цього року його будівництво досить просунулося, але завершимо роботи на всіх ділянках вже наступного року – як у Дніпропетровській, так і в Полтавській областях, – наголосив Івко.

Нагадаємо, раніше в Укравтодорі повідомили, що на фінішний етап виходить капітальний ремонт дороги Т-04-29 Станція Верхньодніпровськ – Верховцеве – Божедарівка, що на Дніпропетровщині.

Траса оновлюється вперше за 60 років у межах програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво.

Дорожники вже наносять розмітку, облаштовують бар’єрну огорожу, дорожні знаки, зміцнюють узбіччя та монтують чотири зупинки громадського транспорту та чотири громадські туалети.