Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Общество

ГСЧС предупреждает о нарушении движения на части дорог Украины 11-12 декабря

Анастасия Гевко редактор ленты
ГСЧС предупреждает о нарушении движения на части дорог Украины 11-12 декабря

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждает о нарушении движения автомобилей по части дорог страны в связи с непогодой.

Так, 11 декабря в западных и Винницких областях – туман, плохая видимость (200-500 м), на дорогах гололед, уровень опасности – желтый.

А 12 декабря ожидается туман и плохая видимость (200-500 м) в западных областях. На дорогах в этот день прогнозируют гололедицу, днем – сильный мокрый снег. 

В Прикарпатье местами первый, желтый уровень опасности в связи с сильным снегом. 

Тем временем синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что на Андрея в Украину придет похолодание.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка