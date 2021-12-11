Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждает о нарушении движения автомобилей по части дорог страны в связи с непогодой.

Так, 11 декабря в западных и Винницких областях – туман, плохая видимость (200-500 м), на дорогах гололед, уровень опасности – желтый.

А 12 декабря ожидается туман и плохая видимость (200-500 м) в западных областях. На дорогах в этот день прогнозируют гололедицу, днем – сильный мокрый снег.

В Прикарпатье местами первый, желтый уровень опасности в связи с сильным снегом.

Тем временем синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что на Андрея в Украину придет похолодание.