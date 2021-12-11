Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає про порушення руху автомобілів частиною доріг країни у зв’язку з негодою.

Так, 11 грудня у західних та Вінницьких областях – туман, погана видимість (200-500 м), на дорогах ожеледиця, рівень небезпеки – жовтий.

А 12 грудня очікується туман та погана видимість (200-500 м) у західних областях. На дорогах у цей день прогнозують ожеледицю, вдень – сильний мокрий сніг.

На Прикарпатті місцями перший, жовтий рівень небезпеки через сильний сніг.

Тим часом синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що на Андрія в Україну прийде похолодання.