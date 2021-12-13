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Факты / Украина / Общество

Винницкая и Хмельницкая области переходят в желтую зону

Валентина Летяк редактор ленты
люди у масках

Со среды, 15 декабря, на территории Винницкой и Хмельницкой областей устанавливается желтый уровень эпидемической опасности. Такое решение приняла сегодня Госкомиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщил в соцсети министр Кабмина Олег Немчинов.

Он напомнил, что в Украине с 6 декабря действуют новые правила карантина для желтой зоны.

В частности, посещать общественные учреждения могут только те, кто имеет хотя бы одну прививку против коронавируса, что подтверждено соответствующими документами, отрицательный ПЦР-тест или справку об выздоровлении.

Это правило касается и работников ресторанов, гостиниц и спортзалов, обслуживающих клиентов.

В красной зоне заведения могут работать только при полной вакцинации сотрудников и посетителей (зеленый Covid-сертификат).

С 7 декабря из красной зоны вышли Киев и еще восемь областей — Донецкая, Днепропетровская, Ивано-Франковская, Луганская, Львовская, Одесская, Ровенская и Херсонская.

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ИсточникОлег Немчінов

Фото: Unsplash

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