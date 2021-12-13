Із середи, 15 грудня, на території Вінницької та Хмельницької областей встановлюється жовтий рівень епідемічної небезпеки. Таке рішення ухвалила сьогодні Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Про це повідомив у соцмережі міністр Кабміну Олег Немчінов.

Він нагадав, що в Україні з 6 грудня діють нові правила карантину для жовтої зони.

Зокрема, відвідувати громадські заклади можуть лише ті, хто має хоча б одне щеплення проти коронавірусу, що підтверджено відповідними документами, негативний ПЛР-тест чи довідку про одужання.

Це правило стосується і працівників ресторанів, готелів та спортзалів, які обслуговують клієнтів.

У червоній зоні заклади можуть працювати лише за умови повної вакцинації співробітників і відвідувачів (зелений Covid-сертифікат).

З 7 грудня з червоної зони вийшли Київ та ще вісім областей – Донецька, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Луганська, Львівська, Одеська, Рівненська та Херсонська.

Джерело: Олег Немчінов