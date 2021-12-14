В этом году большинству домохозяйств в Украине субсидию на жилищно-коммунальные услуги переназначали автоматически. Однако есть и исключения.

Об этом рассказала в одном из интервью министр социальной политики Марина Лазебная.

По ее словам, большинству людей, которые получали субсидию в прошлом отопительном сезоне, не нужно было снова подавать документы на ее оформление.

– Людям никуда не нужно было идти, подавать документы — все происходило автоматически на основании имеющейся в реестрах информации и результатов верификации, проведенной Минфином, — отметила Лазебная.

Министр уточнила, что некоторым украинцам все же приходится снова подавать документы.

Речь идет о случаях, когда возникает необходимость в получении или подтверждении данных, которые могли измениться. Например:

• если получатель субсидии не предоставлял ранее банковские реквизиты (для начисления монетизированной субсидии);

• если человеку начислялась субсидия по фактическому месту жительства, а не регистрации (нужно подтвердить место жительства, которое могло измениться с прошлого отопительного сезона);

• если субсидия назначалась без учета членов семьи, которые зарегистрированы, однако не проживали в определенном помещении (поскольку за это время они могли вернуться, а потому необходимо провести перерасчет).

– Для таких домохозяйств субсидии назначались на основании предоставленных документов, – уточнила Лазебная.

Кроме того, глава Минсоцполитики проинформировала, что в текущем году в Украине расширили круг лиц, которые могут претендовать на субсидию. Речь идет о случаях, когда: кто-то из членов семьи (домохозяйства) официально работает за границей (находится в другой стране), но ухаживает за ребенком в возрасте до трех лет; человек безработный, но одновременно зарегистрирован в центре занятости и т.д.

По словам Лазебной, подобные случаи ранее отдельно рассматривали комиссии органов местного самоуправления.

Ранее Марина Лазебная отмечала, что в случае роста коммунальных тарифов в период отопительного сезона субсидии будут пересматриваться автоматически. Это означает, что людям не нужно будет куда-то обращаться и предоставлять дополнительные документы.

Средний размер субсидии в этот отопительный сезон составит около 2 тыс. грн.

В ноябре Кабинет министров расширил круг граждан, которые могут претендовать на выплаты субсидий. На какой срок назначается субсидия в Украине – читайте в материале.

Источник: Факты