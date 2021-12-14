Цього року більшості домогосподарств в Україні субсидію на житлово-комунальні послуги перепризначали автоматично. Проте є й винятки.

Про це розповіла в одному з інтерв’ю міністр соціальної політики України Марина Лазебна.

За її словами, більшості людей, які отримували субсидію минулого опалювального сезону, не потрібно було знову подавати документи на її оформлення.

– Людям нікуди не потрібно було йти, подавати документи — все відбувалось автоматизовано на підставі інформації, яка є в реєстрах, та результатів верифікації, проведеної Мінфіном, – зазначила Лазебна.

Міністр уточнила, що деяким українцям все ж доводиться знову подавати документи.

Йдеться про випадки, коли виникає необхідність в отриманні чи підтвердженні даних, які могли змінитися. Наприклад:

• якщо одержувач субсидії не надавав раніше банківські реквізити (для нарахування монетизованої субсидії);

• якщо людині нараховувалася субсидія за фактичним місцем проживання, а не реєстрації (потрібно підтвердити місце проживання, яке могло з минулого опалювального сезону змінитися);

• якщо субсидія призначалася без урахування членів сім’ї, які зареєстровані, проте не проживали в певному помешканні (оскільки за цей час вони могли повернутися, а тому потрібно провести перерахунок).

– Для таких домогосподарств субсидії призначалися на підставі поданих документів, – уточнила Лазебна.

Крім того, очільниця Мінсоцполітики поінформувала, що цього року в Україні розширили коло осіб, які можуть претендувати на субсидію. Йдеться про випадки, коли: хтось із членів родини (домогосподарства) офіційно працює за кордоном (перебуває в іншій країні), але доглядає дитину віком до трьох років; особа є безробітною, але водночас зареєстрована в центрі зайнятості тощо.

За словами Лазебної, подібні випадки раніше окремо розглядали комісії органів місцевого самоврядування.

Раніше Марина Лазебна зазначала, що в разі зростання комунальних тарифів під час опалювального сезону субсидії переглядатимуть автоматично. Це означає, що людям не потрібно буде кудись звертатися і надавати додаткові документи.

Середній розмір субсидії цього опалювального сезону становитиме близько двох тис. грн.

У листопаді Кабінет міністрів розширив коло громадян, які можуть претендувати на виплати субсидій. На який термін призначається субсидія в Україні – читайте в матеріалі.

Джерело: Факти