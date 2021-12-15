Станция Татаров-Буковель будет принимать длинные поезда: по программе Зеленского там продлили платформу

На железнодорожной станции Татаров-Буковель в Прикарпатье в рамках ее реновации увеличили с 180 до 324 м платформу.

Благодаря этому она сможет принимать поезда по 12 вагонов. Ранее она принимала только поезда в 6 вагонов. Реновация станции проходит в рамках программы президента Владимира Зеленского Большая стройка.

Как сообщает Укрзализныця, на платформе также установили современное LED-освещение. Провели ремонт фасада здания вокзала и зала ожидания, в том числе железнодорожных касс, которые в ближайшее время возобновят работу. Продолжается обустройство привокзальной территории.

— Нам удалось в короткие сроки отремонтировать вокзал Татаров и сделать из него удобный пассажирский хаб между железной дорогой и курортом, а в дальнейшем Укрзализныця планирует выполнить капитальный ремонт этой станции, — подчеркнул руководитель пассажирского направления Укрзализныци Александр Перцовский.

Станция Татаров и ее железнодорожный вокзал имеют статус памятника архитектуры. Они были возведены в 1894 году во времена Австро-Венгерской империи, когда прокладывали железную дорогу в тогдашний город Станислав.

Сейчас это ближайшая станция к горнолыжному курорту Буковель. Их отделяют 15 км, а с 12 декабря между ними ежедневно курсируют шаттлы, расписание которых привязано к железнодорожным рейсам.

Станция недавно была переименована в Татаров-Буковель. На фасаде здания будет сохранено историческое название Татаров.

УЗ также анонсировала планы до конца года запустить Буковельский экспресс сообщением Львов – Татаров-Буковель – Ворохта.

Это будет новый дизель-поезд производства Крюковского вагоностроительного завода в составе трех вагонов по 170 мест, приспособленных к нуждам маломобильных пассажиров, способный развивать скорость до 140 км/ч.

Недавно президент Владимир Зеленский объявил развитие железнодорожной инфраструктуры отдельным направлением инициированной им программы Большая стройка.