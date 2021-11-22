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Факты / Украина / Общество

Большая стройка Зеленского запустила Дунайский экспресс Измаил-Одесса

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Велике будівництво

Укрзализныця запустила новое направление Измаил – Одесса, по которому будет курсировать современный дизель-поезд производства Крюковского вагоностроительного завода.

Дунайский экспресс будет отправляться ежедневно из Одессы в 19:50 и прибывать в Измаил в 00:32. Обратно поезд будет отправляться в 01:29 и прибывать в Одессу в 06:11.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

По словам главы правления Укрзализныци Александра Камышина, Дунайский экспресс станет стартом мощного развития системы пригородных перевозок европейского образца в Украине, который ранее инициировал президент Владимир Зеленский в рамках программы Большая стройка.

Старт маршрута Измаил-Одесса стал возможным благодаря реализации пилотного проекта PSO (Public Service Obligation) в пассажирских пригородных перевозках.

Велике будівництво
Велике будівництво
Велике будівництво
Велике будівництво
Велике будівництво
Велике будівництво
Большая стройка Зеленского запустила Дунайский экспресс Измаил-Одесса / 3 фотографии

В рамках проекта местные власти будут компенсировать перевозчику минимум 5 млн грн в год расходов на организацию маршрута Одесса — Измаил.

— Именно благодаря подписанному меморандуму в рамках внедрения механизма PSO мы смогли запустить на маршруте Измаил — Одесса новый и современный дизель поезд. В ближайшее время аналогичные проекты будут реализованы и в других областях страны, – отметил Камышин.

Максимальная скорость Дунайского экспресса составляет 140 км/ч. В составе поезда 3 вагона, рассчитанных на 170 мест. Поезд располагает современными элементами интерьера и экстерьера и приспособлен для перевозки маломобильных групп населения.

Стоимость билета составит 189 грн.

Экспресс будет делать остановки на станциях: Белгород-Днестровский, Кулевча, Сарата, Арциз, Главани, Дзинилор и Котлабух.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что обновление железной дороги станет следующим важным направлением программы Большая стройка.

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