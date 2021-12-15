Станція Татарів-Буковель прийматиме довші потяги: за програмою Зеленського там продовжили платформу

На залізничній станції Татарів-Буковель у Прикарпатті у межах її реновації збільшили з 180 до 324 м платформу.

Завдяки цьому вона зможе приймати поїзди по 12 вагонів. Раніше вона приймала лише поїзди до 6 вагонів. Реновація станції відбувається у межах програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво.

Як повідомляє Укрзалізниця, на платформі також встановили сучасне LED-освітлення. Провели ремонт фасаду будівлі вокзалу та залу очікування, в тому числі залізничних кас, які найближчим часом відновлять роботу. Триває облаштування привокзальної території.

– Нам вдалося за короткий термін відремонтувати вокзал Татарів та зробити з нього зручний пасажирський хаб між залізницею та курортом, а у подальшому Укрзалізниця планує виконати капітальний ремонт цієї станції, — наголосив керівник пасажирського напрямку Укрзалізниці Олександр Перцовський.

Станція Татарів та її залізничний вокзал мають статус пам’ятки архітектури. Їх було зведено у 1894 році за часів Австро-Угорської імперії, коли прокладали залізницю до тодішнього міста Станіслава.

Наразі це найближча станція до гірськолижного курорту Буковель. Їх відділяють 15 км, а з 12 грудня між ними щоденно курсують шатли, розклад яких прив’язаний до залізничних рейсів.

Станцію нещодавно було перейменовано на Татарів-Буковель. На фасаді будівлі буде збережено історичну назву Татарів.

УЗ також анонсувала плани до кінця року запустити Буковельський експрес сполученням Львів — Татарів-Буковель — Ворохта.

Це буде новий дизель-поїзд виробництва Крюківського вагонобудівного заводу у складі трьох вагонів по 170 місць, пристосованих до потреб маломобільних пасажирів, і здатний розвивати швидкість до 140 км/год.

Нещодавно президент Володимир Зеленський оголосив розвиток залізничної інфраструктури окремим напрямком ініційованої ним програми Велике будівництво.