За прошедшие сутки боевики на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня. Во время одного обстрела они применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Украинский защитник погиб в результате ранения, которое оказалось несовместимым с жизнью. Командование и личный состав ООС выразили соболезнование родным героя, погибшего за Украину.

Еще один военный находится в лечебном учреждении с ранением. Медики оценивают его состояние как удовлетворительное.

По данным штаба ООС, враг вел огонь возле нескольких населенных пунктов. Среди них – Новолуганское, Пески, Золотое-4, Майское и Павлополь.

Российско-оккупационные войска применили минометы калибра 82 мм, стрелковое оружие, автоматические станковые и противотанковые гранатометы.

Украинские военнослужащие были вынуждены открыть ответный огонь, чтобы заставить врага прекратить обстрелы.

В штабе ООС отметили, что вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы.