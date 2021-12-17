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На Донбасі через обстріли бойовиків загинув захисник: ще один військовий поранений

Юля Захарченко редакторка стрічки
На Донбасі через обстріли бойовиків загинув захисник: ще один військовий поранений

За минулу добу бойовики на Донбасі п’ять разів порушили режим припинення вогню. Під час одного обстрілу вони застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Український захисник загинув унаслідок поранення, яке виявилося несумісним з життям. Командування та особовий склад ООС висловили співчуття рідним героя, який загинув за Україну.

Ще один військовий перебуває у лікувальному закладі з пораненням. Медики оцінюють його стан як задовільний.

За даними штабу ООС, ворог вів вогонь біля декількох населених пунктів. Серед них – Новолуганське, Піски, Золоте-4, Травневе та Павлопіль.

Російсько-окупаційні війська застосували міномети калібру 82 мм, стрілецьку зброю, автоматичні станкові та протитанкові гранатомети.

Українські військовослужбовці були змушені відкрити вогонь у відповідь, щоб змусити ворога припинити обстріли.

У штабі ООС наголосили, що збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті у рамках Тристоронньої контактної групи.

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Джерело: Штаб ООС

Фото: Depositphotos

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