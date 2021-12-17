За минулу добу бойовики на Донбасі п’ять разів порушили режим припинення вогню. Під час одного обстрілу вони застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Український захисник загинув унаслідок поранення, яке виявилося несумісним з життям. Командування та особовий склад ООС висловили співчуття рідним героя, який загинув за Україну.

Ще один військовий перебуває у лікувальному закладі з пораненням. Медики оцінюють його стан як задовільний.

За даними штабу ООС, ворог вів вогонь біля декількох населених пунктів. Серед них – Новолуганське, Піски, Золоте-4, Травневе та Павлопіль.

Російсько-окупаційні війська застосували міномети калібру 82 мм, стрілецьку зброю, автоматичні станкові та протитанкові гранатомети.

Українські військовослужбовці були змушені відкрити вогонь у відповідь, щоб змусити ворога припинити обстріли.

У штабі ООС наголосили, що збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті у рамках Тристоронньої контактної групи.