Кабинет министров предлагает запретить физическим и юридическим лицам, имеющим тесные связи с Россией, арендовать военное имущество в Украине.

Соответствующий законопроект был одобрен на сегодняшнем заседании правительства.

Согласно документу, воинские части могут передавать закрепленное за ними движимое и недвижимое имущество в аренду физическим и юридическим лицам (если это не вредит боевой готовности).

В то же время, не смогут быть арендаторами военного имущества:

• физические и юридические лица государства, признанного в Украине страной-агрессором (т.е. России);

• юридические лица, конечным бенефициарным владельцем которых является резидент России.

– Предлагается исключить из числа возможных арендаторов физических и юридических лиц, имеющих тесные личные или экономические связи с государством, признанным Верховной Радой государством-агрессором, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Документ еще предстоит рассмотреть и поддержать Верховной Раде.

На сегодняшнем заседании Кабмин также перераспределил неиспользованные средства и выделил дополнительно более 333 млн грн на закупку вооружения и военной техники.

Правительство увеличило расходы на национальную безопасность и оборону на 3,7 млрд грн в доработанном проекте государственного бюджета на 2022 год. Так, на сектор безопасности и обороны решили выделить 323,138 млрд грн, или 6% ВВП.