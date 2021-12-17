Ко Дню святого Николая, которое будет отмечаться в воскресенье, 19 декабря, предстоятель Православной церкви Украины Епифаний адресовал послание родителям, которые тщательно готовятся к празднику.

Предстоятель, в частности, дал несколько советов по выбору подарков.

По его словам, хотя праздник имеет историческую и христианскую почву, в значительной степени в этот день привлекают внимание именно отношения родителей и детей.

– И в День святого Николая, и в любой другой день отношения между людьми, а тем более, ваши отношения с ребенком, не должны строиться только на материальных ценностях. Человек обозначен единством тела и души, а значит, нуждается и в материальных, и духовных ценностях для гармоничного развития, – утверждает Эпифаний.

Поэтому предстоятель ПЦУ советует не откупаться от ребенка дорогими подарками.

– Дарите ей тепло своей души: общайтесь, обнимайте и целуйте, учите добру и наставляйте на праведный путь, – говорит Эпифаний.

Советует представитель Православной церкви помочь ребенку подготовить подарки для родственников и своим примером показать, какой может быть забота о своих ближних.

Важно, утверждает Епифаний, научить ребенка так же заботиться о других людях и помогать им.

– Например, вы можете вместе придумать, как помочь одиноким старикам, скрасить их одиночество и поздравить с праздником. Кто дает доброжелательно, того любит Бог (2 Кор. 9: 7), – добавляет предстоятель ВЦУ.

Также Епифаний советует обратиться к истории жизни святителя Николая и рассказать ребенку о нем.

– Это ведь не вымышленный мифический персонаж, а вполне реальная историческая фигура, которая своими добрыми бескорыстными поступками изменила жизнь многих людей к лучшему. Пусть ваш ребенок вдохновляется примером святителя Николая и учится у него любви и самоотверженности добрым делам, – советует представитель ПЦУ.

И напоследок Епифаний просит не запугивать ребенка и не угрожать ему, что “святой Николай принесет розги” за невежливое поведение.

– Физическое наказание редко приносит хорошие плоды, но может стать причиной очерствления сердца и формирования жестокости в ребенке. Ведь самым большим образцом для подражания для своего ребенка есть именно вы, – подчеркивает предстоятель ПЦУ.

По его словам, именно родители своим словом, поведением, отношением к ребенку и другим людям воспитывают и наставляют его.

Источник: Митрополит Епифаний

Фото: Митрополит Епифаний