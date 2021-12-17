До Дня святого Миколая, яке відзначатиметься в неділю, 19 грудня, предстоятель Православної церкви України Епіфаній адресував послання батькам, які саме ретельно готуються до свята.

Предстоятель, зокрема, дав кілька порад щодо вибору подарунків.

За його словами, хоча свято має історичне та християнське підґрунтя, значною мірою цього дня привертають увагу саме стосунки батьків і дітей.

– Чи в День святого Миколая, чи в будь-який інший день стосунки між людьми, а тим паче ваші стосунки з дитиною, не мають будуватися лише на матеріальних цінностях. Людина позначена єдністю тіла й душі, а отже, потребує й матеріальних, і духовних цінностей для гармонійного розвитку, – стверджує Епіфаній.

Саме тому предстоятель ПЦУ радить не відкуповуватися від дитини дорогими подарунками.

– Даруйте їй тепло своєї душі: спілкуйтеся, обіймайте та цілуйте, навчайте добра та наставляйте на праведний шлях, – говорить Епіфаній.

Радить представник Православної церкви допомогти дитині підготувати подарунки для родичів та своїм прикладом показати, якою може бути турбота про своїх ближніх.

Важливо, стверджує Епіфаній, навчити дитину так само піклуватися про інших людей та допомагати їм.

– Наприклад, ви можете разом придумати, як допомогти одиноким стареньким сусідам, розрадити їхню самотність і привітати їх зі святом. Хто дає доброзичливо, того любить Бог (2 Кор. 9: 7), – додає предстоятель ПЦУ.

Також Епіфаній радить звернутися до історії життя святителя Миколая та розказати дитині про нього.

– Адже це не вигаданий міфічний персонаж, а цілком реальна історична постать, яка своїми добрими безкорисливими вчинками змінила життя багатьох людей на краще. Нехай ваша дитина надихається прикладом святителя Миколая та навчається в нього любові та самовідданності добрим справам, – радить представник ПЦУ.

І наостанок Епіфаній просить не залякувати дитину та не погрожувати їй, що “святий Миколай принесе різочку” за нечемну поведінку.

– Фізичне покарання рідко приносить добрі плоди, але може стати причиною для очерствіння серця та формування жорстокості в дитині. Адже найбільшим зразком для наслідування для своєї дитини є саме ви, – наголошує предстоятель ПЦУ.

За його словами, саме батьки своїм словом, поведінкою, ставленням до дитини та інших людей виховують та наставляють її.

Джерело: Митрополит Епіфаній

Фото: Митрополит Епіфаній