В воскресенье, 19 декабря, возле здания Верховной Рады в Киеве зажгли огни на новогодней елке. Церемонию организовали ко Дню святого Николая.

Как отметили в пресс-службе ВР, это впервые в истории украинского парламента состоялась такая церемония.

– Впервые за всю историю парламента Украины мы положили начало новой традиции. Это открытие парламентской елки, — отметил спикер Руслан Стефанчук, участвовавший в церемонии.

Елку установили на площади Конституции возле ВР. Ее высота составляет 14 метров. Елку украшают 500 игрушек, а также 10 тыс. лампочек в гирляндах. Возле новогоднего дерева расположены подсвеченные 3D-фигуры оленей и елей.

Есть и инсталляция-фоторамка, где каждый может сфотографироваться.

Во время открытия новогодней локации у парламента выступил Национальный заслуженный академический народный хор Украины им. Григория Веревки, исполнивший несколько композиций. В то же время актер в образе Святого Николая торжественно зажег праздничные огни на елке.

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Как отметил в комментарии журналистам после церемонии первый вице-спикер ВР Александр Корниенко, новогоднее дерево установили на средства КГГА (однако сумму он не назвал).

Нардеп заверил, что Верховная Рада ничего не тратила на установку елки. Корниенко также проинформировал, что елка – искусственная.

– Я не знаю, сколько стоило городу. Они проводили художественный конкурс на все эти елки. Думаю, в рамках общего бюджета Нового года вы об этом узнаете. Верховная Рада точно здесь ничего не тратила. Единственная наша была просьба – чтобы это была все-таки экологическая елка. Она экологическая, искусственная полностью. Нет никаких угроз живым деревьям, – отметил он.

По словам первого вице-спикера, Рада дала согласие на установку елки после консультаций с Управлением госохраны, которое охраняет здание. Там заверили, что никаких угроз парламентскому зданию новая новогодняя локация не создает.

– Я не думаю, что здесь будет какой-то аналог новогоднего городка. Потому что все-таки и площадь Конституции, и Мариинский парк рядом… Но я думаю, что это будет еще одно интересное место для киевлян, – добавил Корниенко.

Сотни игрушек и гирлянды: в Киеве возле здания Рады впервые открыли новогоднюю локацию с елкой / 4 фотографии

Накануне, 18 декабря, в Киеве торжественно зажгли главную елку страны, расположенную в центре столицы на Софийской площади. Тема главной локации посвящена Рождественской ночи, когда родился Иисус Христос. Высота главной елки страны составляет 31 метр. Ее украшают более 20 тыс. игрушек, а над деревом засияла 10-километровая гирлянда в виде большого купола.

Между тем, в Мариуполе произошел инцидент на главной площади города: там обрушилась новогодняя украшенная елка. Дерево не выдержало натиска ветра и переломилось пополам.

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Источник: Верховная Рада, Руслан Стефанчук, Слуга народа

Фото: Верховная Рада