В пятницу, 17 декабря, в Киеве стартовали продажи живых новогодних деревьев на почти 200 ярмарках. Их работа продлится до Нового года, 31 декабря.

Адреса всех ярмарок, где можно купить елки в Киеве, можно увидеть по ссылке.

Как уточнили в КГГА, для работы официальных ярмарок существует ряд требований.

Так, все елки, сосны и ели, которые там продаются, должны быть чипированы или иметь этикетки.

Таким образом потребителей пытаются защитить от приобретения деревьев, срубленных незаконно.

– В чипе или индивидуальном номере штрихкода содержится вся информация о дереве, – пояснили в администрации.

Также территории официальных ярмарок в обязательном порядке должны оградить, на локации обязана быть информация о субъекте предпринимательской деятельности, который продает деревья, а также – указаны часы и режим работы.

У работающих на ярмарке продавцов обязана быть линейка для того, чтобы измерять размер каждого новогоднего дерева. Также они должны обнародовать стоимость погонного метра деревьев.