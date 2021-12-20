К программе єПідтримка по выплатам украинцам 1 тыс. грн за вакцинацию от коронавируса уже присоединились шесть банков. Еще десять могут присоединиться в ближайшее время.

Об этом сообщил сегодня на брифинге заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма.

Так, партнерами программы стали такие шесть банков: Монобанк, ПриватБанк, А-банк, Ощадбанк, Укргазбанк, Альфа-Банк.

– Еще около 10 банков сейчас функционируют в пилотном режиме. Я думаю, что в ближайшее время они тоже присоединятся к участию в программе, – отметил Шурма.

Он подчеркнул, что средства, которые украинцы получают за вакцинацию, не облагаются налогом: ни военным сбором, ни НДФЛ.

– Данная выплата не будет облагаться налогом. Сегодня мы ожидаем соответствующего разъяснения Государственной налоговой службы, что эта сумма не является объектом налогообложения ни налогом на доходы физлиц, ни военным сбором, – рассказал Шурма.