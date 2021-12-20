До програми єПідтримка з виплат українцям 1 тис. грн за вакцинацію проти коронавірусу вже долучилися шість банків. Ще 10 можуть приєднатися найближчим часом.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник керівника Офісу президента України Ростислав Шурма.

Так, партнерами програми вже стали такі шість банків: Монобанк, ПриватБанк, А-банк, Ощадбанк, Укргазбанк, Альфа-Банк.

– Ще близько 10 банків зараз функціонують у пілотному режимі. Я думаю, що найближчим часом вони теж приєднаються до участі в програмі, – зазначив Шурма.

Він наголосив, що кошти, які українці отримують за вакцинацію, не оподатковуються ні військовим збором, ні ПДФО.

– Дана виплата не буде оподатковуватися. Сьогодні ми очікуємо на відповідне роз’яснення Державної податкової служби, що ця сума не є об’єктом оподаткування ні податком на доходи фізосіб, ні військовим збором, – розповів Шурма.