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Факты / Украина / Общество

Не уверен, что успеют: Зеленский об установлении режима тишины до праздников

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
Не уверен, что успеют: Зеленский об установлении режима тишины до праздников

Если до новогодних праздников в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе удастся согласовать хотя бы прекращение огня, открытие КПВВ или обмен – это будет неплохо.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, общаясь с журналистами на конференции послов.

— Что касается режима тишины. Сейчас проходит заседание. Эти переговоры всегда сложные, без сюрпризов, к сожалению. Хотя таких сюрпризов мы с вами точно ждем. Не знаю, как Россия, но мы точно ожидаем, чтобы были учтены три наших инициативы, к которым, я считаю, все готовы, – заявил президент.

Владимир Зеленский объяснил, что этими тремя инициативами являются прекращение огня, открытие КПВВ и обмен пленными.

— Я не знаю, будет ли это до рождественских, новогодних праздников. Я не уверен, что это можно успеть. Но если мы до этих праздников согласуем эти пункты или согласуем хоть какие-нибудь из этих пунктов, уже будет неплохо, — добавил глава государства.

9 декабря Украина предложила провести внеочередное заседание ТКГ для установления нового перемирия на Донбассе. Но уже на следующий день Россия отвергла предложение Украины.

Российская Федерация под надуманными предлогами отказалась расширить состав Совместного центра контроля и координации представителями государств-участников нормандского формата, открыть КПВВ Счастье и Золотое и провести взаимный обмен удерживаемыми гражданами.

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