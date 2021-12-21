Не впевнений, чи встигнуть: Зеленський про встановлення режиму тиші до свят

Якщо до новорічних свят у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі вдасться узгодити хоча би припинення вогню, відкриття КПВВ або обмін – це буде непогано.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами на конференції послів.

– Щодо режиму тиші. Зараз відбувається засідання. Ці переговори, завжди складні, без сюрпризів, на жаль. Хоча таких сюрпризів ми з вами точно очікуємо. Не знаю, як Росія, але ми точно очікуємо, щоб було враховано три наших ініціативи, до яких, я вважаю, всі готові, – заявив президент.

Володимир Зеленський пояснив, що цими трьома ініціативами є припинення вогню, відкриття КПВВ та обмін полоненими.

– Я не знаю, чи буде це до різдвяних, новорічних свят. Я не впевнений, що це можна встигнути. Але якщо ми до цих свят узгодимо ці пункти або узгодимо хоча б якісь з цих пунктів, вже буде непогано, – додав глава держави.

9 грудня Україна запропонувала провести позачергове засідання ТКГ для встановлення нового перемир’я на Донбасі. Але вже наступного дня Росія відкинула пропозицію України.

Також Російська Федерація під надуманими приводами відмовилась розширити склад Спільного центру контролю та координації представниками держав-учасниць нормандського формату, відкрити КПВВ Щастя та Золоте та провести взаємний обмін утримуваними громадянами.