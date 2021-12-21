Потепление в Украине ожидается с 24 декабря. Температура воздуха начнет постепенно повышаться, в ближайшие выходные возможны даже небольшие плюсы.

Правда, с теплом придут осадки в виде мокрого снега и дождя, прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

– Морозный арктический воздух продержится в Украине до пятницы, 24 декабря. Затем градусы поползут вверх, в выходные – вплоть до оттепели и даже небольших плюсов. Потепление придет с мокрым снегом и дождем, – объяснила она.

В то же время в ближайшую ночь температура воздуха составит -8 -14 градусов, на Севере и Востоке местами до -17, на дорогах — гололедица, предупреждает Диденко.

А днем, 22 декабря, столбики термометров будут колебаться в пределах -5 -12.

По ее словам, в западных и южных областях днем ​​ожидается -1 -5 градусов мороза.

В Киеве в среду без существенных осадков, ночью -12, в окрестностях — до -14, а днем ​​около -8 градусов.

Подробный прогноз погоды на текущую неделю в Украине читайте на Фактах ICTV.