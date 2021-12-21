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Потепління прийде в Україну зі снігом та дощем: синоптик назвала дати

Валентина Летяк редакторка стрічки
Сніг, снег, зима

Потепління в Україні очікується вже з 24 грудня. Температура повітря почне поступово підвищуватися, у найближчі вихідні можливі навіть невеликі “плюси”.

Щоправда, з теплом прийдуть і опади у вигляді мокрого снігу та дощу,  прогнозує синоптик Наталя Діденко.

– Морозне арктичне повітря протримається в Україні до п’ятниці, 24 грудня. Потім градуси поповзуть угору, вихідними – аж до відлиги та навіть невеликих “плюсів”. Потепління прийде з мокрим снігом і дощем, – пояснила вона.

Водночас найближчої ночі температура повітря становитиме -8 -14 градусів, на Півночі та Сході місцями до -17, на дорогах – ожеледиця, попереджає Діденко.

А вдень, 22 грудня, стовпчики термометрів коливатимуться в межах -5 -12.

За її словами, у західних та південних областях вдень очікується -1 -5 градусів морозу.

У Києві в середу без істотних опадів, вночі -12, на околицях – до -14, а вдень близько -8 градусів.

Детальний прогноз погоди на поточний тиждень в Україні читайте на Фактах  ICTV.

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Фото: Pexels

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