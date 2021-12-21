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Факты / Украина / Общество

Украинская компания Tabooret Development заняла третье место на международном архитектурном конкурсе

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Украинская компания Tabooret Development заняла третье место на международном архитектурном конкурсе

Украинская компания Tabooret Development заняла третье место на престижном международном фестивале архитектуры и дизайна Евразийская Премия 2021.

Это единственная украинская компания среди победителей в международной премии. Первое и второе место заняли китайская и тайванская компании.

В фестивале приняли участие архитекторы и дизайнеры из 22 стран мира: Италии, Германии, Португалии, Украины, Нидерландов, Нигерии, Колумбии, Тайваня, Новой Зеландии, Китая, Беларуси, Ирана, Бангладеш, Индии, Израиля, Греции, Чехии, Польши, Венгрии, Казахстана, России, Азербайджана.

Tabooret Development стала призером в номинации Частный интерьер, представив проект дизайна Dark Oak Walls.

Он объединил пространства двух квартир и был реализован для молодой семьи в столичном жилом комплексе Бульвар фонтанов.

Работая над проектом, команда Tabooret Development за счет сочетания сложных текстур создала эффект ненавязчивого, но при этом контрастного интерьера. Он выполнен в серых тонах и одновременно наполнен красками и яркими фактурами.

Главный акцент в дизайне был сделан на использовании натуральных материалов. Кроме продуманной планировки, которая сочетает в себе функциональность и простор, компанией была спроектирована и изготовлена вся корпусная мебель.

— Я рада, что мы смогли достойно представить Украину на международном конкурсе и заняли призовое место. Уровень конкурсантов очень высокий и конкурировать с мировыми топ компаниями непросто. Награда — это одновременно признание профессионализма нашей команды и мотивация для нас еще интенсивнее развиваться, — рассказала основательница Tabooret Development Катерина Чурина.

Второе место на конкурсе заняла тайваньская компания Wyson Architecture Interior Design, а первое — китайская компания Dong Lin Interior Design Construction.

Напомним, международный фестиваль архитектуры и дизайна Евразийская Премия — это уникальный некоммерческий проект, который, объединяя лучших архитекторов, градостроителей и дизайнеров по всему миру, демонстрирует самые интересные, инновационные идеи и решения.

Фестиваль проводится с 2002 год.

Дизайн студия Tabooret Development реализует интерьеры в Украине, а также за ее пределами с 2009 года.

Философия компании — создание лаконичных чистых пространств, в которых каждая деталь находится на своем месте. Студия создает проекты как для коммерческих интерьеров, так и для жилых пространств.

Tabooret Development — многократный призер и финалист украинских и международных архитектурных конкурсов, обладатель множества наград, в частности Interium 2021. Лучший офис. SPORTBANK, Интерьер года 2021. PRESTIGE-2, Ukrainian design The Very Best Of 2021. Институт когнитивного моделирования, Kiff 2021.

Лучший интерьер общественного помещения — SPORTBANK, Interium 2015. Лучший дизайн жилого пространства.

Среди клиентов Tabooret Development такие компании, как Institute of Сognitive Modeling, 1+1 video, Oriflame, Mutador Украина.

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