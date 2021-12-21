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Українська компанія Tabooret Development посіла третє місце на міжнародному архітектурному конкурсі

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Українська компанія Tabooret Development посіла третє місце на міжнародному архітектурному конкурсі

Українська компанія Tabooret Development посіла третє місце на престижному міжнародному фестивалі архітектури та дизайну Євразійська Премія 2021.

Це єдина українська компанія серед переможців у міжнародній премії. Перше і друге місце зайняли китайська і тайванська компанії.

У фестивалі взяли участь архітектори та дизайнери з 22 країн світу: Італії, Німеччини, Португалії, України, Нідерландів, Нігерії, Колумбії, Тайваню, Нової Зеландії, Китаю, Білорусі, Ірану, Бангладеш, Індії, Ізраїлю, Греції, Чехії, Польщі, Угорщини, Казахстану, Росії, Азербайджану.

Tabooret Development стала призером в номінації Приватний інтер’єр, представивши проект дизайну Dark Oak Walls.

Він об’єднав простори двох квартир і був реалізований для молодої сім’ї в столичному житловому комплексі Бульвар фонтанів.

Працюючи над проектом, команда Tabooret Development за рахунок поєднання складних текстур створила ефект ненав’язливого, але при цьому контрастного інтер’єру. Він виконаний в сірих тонах і одночасно наповнений фарбами і яскравими фактурами.

Головний акцент в дизайні був зроблений на використанні натуральних матеріалів. Крім продуманого планування, яка поєднує в собі функціональність і простір, компанією була спроектована і виготовлена вся корпусні меблі.

– Я рада, що ми змогли гідно представити Україну на міжнародному конкурсі і зайняли призове місце. Рівень конкурсантів дуже високий і конкурувати зі світовими топ компаніями непросто. Нагорода – це одночасно визнання професіоналізму нашої команди і мотивація для нас ще інтенсивніше розвиватися, — розповіла засновниця Tabooret Development Катерина Чуріна.

Друге місце на конкурсі зайняла тайванська компанія Wyson Architecture Interior Design, а перше – китайська компанія Dong Lin Interior Design Construction.

Нагадаємо, міжнародний фестиваль архітектури та дизайну Євразійська Премія – це унікальний некомерційний проект, який, об’єднуючи кращих архітекторів, містобудівників і дизайнерів по всьому світу, демонструє найцікавіші, інноваційні ідеї та рішення.

Фестиваль проводиться з 2002 року.

Дизайн студія Tabooret Development реалізує інтер’єри в Україні, а також за її межами з 2009 року.

Філософія компанії – створення лаконічних чистих просторів, в яких кожна деталь знаходиться на своєму місці. Студія створює проекти як для комерційних інтер’єрів, так і для житлових просторів.

Tabooret Development – багаторазовий призер і фіналіст українських та міжнародних архітектурних конкурсів, володар безлічі нагород, зокрема Interium 2021. Кращий офіс. SPORTBANK, Інтер’єр року 2021. PRESTIGE-2, Ukrainian design The Very Best Of 2021. Інститут когнітивного моделювання, Kiff 2021.

Кращий інтер’єр громадського приміщення – SPORTBANK, Interium 2015. Кращий дизайн житлового простору.

Серед клієнтів Tabooret Development такі компанії, як Institute of Сognitive Modeling, 1 + 1 video, Oriflame, Mutador Україна.

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