Московия и московиты: депутаты двух облсоветов просят Зеленского переименовать РФ

Два облсовета Львовский и Ровенский предложили называть Россию Московией, а граждан РФ — московитами.

За соответствующее обращение к Владимиру Зеленскому и Верховной Раде с предложением использовать в Украине название Московия относительно РФ выступил 41 депутат Ровенского облсовета и 43 депутата Львовского облсовета.

Предлагается применять название Московия по отношению к России на государственном, официальном и общественном уровнях, а также в украинских СМИ.

В то же время, в обращении Ровенского облсовета предлагается называть россиян москвинами, а в обращении Львовского — московитами.

Свою инициативу депутаты объясняют необходимостью “восстановить историческую справедливость”.

— 300 лет назад, после ряда побед над Швецией и заключения Ништадского мирного договора, 22 октября 1721 года Петр I переименовал Московское царство в Россию, а провозгласил себя императором. На картах и ​​атласах XV, XVI и даже XVIII века не отражена страна как Россия, а только как Московия. Московское государство повсеместно именовалось как Московия, Московития, а иногда даже Тартария, – говорится в тексте обращения львовских депутатов.

В обращении ровенских депутатов отмечается, что возможное утверждение, что название Московия может не соответствовать международному названию государства, опровергается официальным украинским названием государства Bundesrepublik Deutschland – Федеративной республикой Германия (Федеративна республіка Німеччина, — Ред.). В то же время наиболее распространенным международным названием этого государства является Германия и его языковые формы.

18 января 2018 года Верховная Рада на законодательном уровне признала Российскую Федерацию агрессором и оккупантом. За него проголосовали 280 народных депутатов.

Джерело: Львовский облсовет, Ровенский облсовет