Московія та московити: депутати двох облрад просять Зеленського перейменувати РФ

Дві облради Львівська та Рівненська запропонували називати Росію Московією, а громадян РФ – московитами.

За відповідне звернення до Володимира Зеленського та Верховної Ради з пропозицією використовувати в Україні назву Московія щодо РФ виступив 41 депутат Рівненської облради та 43 депутати Львівської облради.

Пропонується застосовувати назву Московія щодо Росії на державному, офіційному та громадському рівнях, а також в українських ЗМІ.

Водночас, у зверненні Рівненської облради пропонується називати росіян москвинами, а у зверненні Львівської – московитами.

Свою ініціативу депутати пояснюють необхідністю “відновити історичну справедливість”.

— 300 років тому, після низки перемог над Швецією й укладання Ніштадського мирного договору, 22 жовтня 1721 року Петро I перейменував Московське царство на Росію, а себе проголосив імператором. На картах та атласах XV, XVI і навіть XVIII століття не відображено країну як Росія, лише як Московія. Московська держава повсюдно іменувалася як Московія, Московитія, а іноді навіть Тартарія , – йдеться у тексті звернення львівських депутатів.

У зверненні рівненських депутатів зазначено, що можливе твердження, що назва Московія може не відповідати міжнародній назві держави, спростовується офіційною українською назвою держави Bundesrepublik Deutschland – Федеративна республіка Німеччина. Водночас найбільш поширеною міжнародною назвою цієї держави є Германія та її мовні форми.

18 січня 2018 року Верховна Рада на законодавчому рівні визнала Російську Федерацію агресором та окупантом. За нього проголосували 280 народних депутатів.

Джерело: Львівська облрада, Рівненська облрада