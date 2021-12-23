Галя, вставай! Надо идти в военкомат: реакция украинцев на военный учет для женщин

Документ Минобороны Украины, согласно которому украинки должны стать на обязательный военный учет, если их профессия входит в расширенный перечень и они пригодны к военной службе по состоянию здоровья и возрасту, вступил в силу 17 декабря.

Об этом говорится в соответствующем указе ведомства №313 от 11.10.2021.

В список профессий включены, в частности, архитектор, искусствовед, психолог, редактор, журналист, археолог, чертежник, экономист, библиотекарь, музеевед.

Новая инициатива государства повлекла за собой незаурядную реакцию общества. Факты ICTV рассказывают, как в социальных сетях отреагировали украинцы по приказу Минобороны.

Некоторые пользователи в социальных сетях откровенно не понимают, как их специальность может помочь в случае угрозы.

я звісно не проти стати на військовий облік як журналістка але МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО ви пальцем в небо обирали? — солодкий кітікс (@legnalynch) December 23, 2021

А еще шутят, что в случае принятия на военный учет определенные соцсети станут перекатополем без блогершей.

А якщо блогерши стануть на військовий облік, то тікток без них перестане існувати? — Капітуляція та вакцинація (@Vitaly00000) December 23, 2021

Вспомнили также обещание президента Владимира Зеленского перед выборами, который обещал отменить военный призыв и сделать армию полностью профессиональной.

Жінки мають стати на військовий облік, тому що зєлєнський обіцяв скоро відмінити стокову службу для чоловіків. — Спецпроект Сюрреалізму (@Njyuschka) December 23, 2021

Не обошлось и без остроумных демотиваторов на новый закон, в которых украинцы иронизируют на поступление повесток для их жен или фантазируют, как украинки будут ждать в очереди в военкоматы.

В то же время, некоторые пользователи говорят, что положительно настроены относительно таких нововведений, а некоторые отмечают странную реакцию среди части украинцев.

Патріотично налаштовані дівчата шукають відмазки щоб не піти ставати на військовий облік через 3…2…1 — Yushchenko Yes! (@Viktor_Honey) December 23, 2021

О боже, куди не зайду всюди плач Ярославни про військовий облік таке враження що всі живуть в якійсь бульбашці, їй богу — (@mindenerwa_) December 23, 2021

Моя 57-ми річна бандерівська мати сказала, що стане на військовий облік. Її 40 — ка та 30 — ти річні колеги вже планують шляхи відходу, як відпітляти від цього)) сцикухи) — Пухнастий українобот ????????⚓️ (@UaArtem) December 23, 2021

Минобороны существенно расширило перечень специальностей и профессий для женщин, которым нужно стать на военный учет. Документ вступил в силу 17 декабря.

Это будет происходить, если профессия входит в расширенный список, а также если женщина пригодна к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту (от 18 до 60 лет).

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Среди профессий, попавших под обязательный военный учет, — программисты, врачи, юристы, журналисты, художники, библиотекари, социальные работники, бухгалтеры, работники ресторанов, гостиниц и другие.