Галю, вставай! Треба йти у військомат: реакція українців на військовий облік для жінок

Документ Міноборони України, за яким українки повинні стати на обов’язковий військовий облік, якщо їхня професія входить до розширеного переліку і вони придатні до військової служби за станом здоров’я і віком, набув чинності 17 грудня.

Про це йдеться у відповідному указі відомства № 313 від 11.10.2021.

До переліку професій включені, зокрема, архітектор, мистецтвознавець, психолог, редактор, журналіст, археолог, кресляр, економіст, бібліотекар, музеєзнавець.

Нова ініціатива держави спричинила неабияку реакцію у суспільства. Факти ICTV розповідають, як у соціальних мережах відреагували українці на наказ Міноборони.

Деякі користувачі у соціальних мережах відверто не розуміють, як їхня спеціальність може допомогти у разі загрози.

я звісно не проти стати на військовий облік як журналістка але МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО ви пальцем в небо обирали? — солодкий кітікс (@legnalynch) December 23, 2021

А ще жартують, що в разі прийняття на військовий облік певні соцмережі стануть перекотиполем без блогерок.

А якщо блогерши стануть на військовий облік, то тікток без них перестане існувати? — Капітуляція та вакцинація (@Vitaly00000) December 23, 2021

Згадали також й обіцянку президента Володимира Зеленського перед виборами, який обіцяв скасувати військовий призов і зробити армію повністю професійною.

Жінки мають стати на військовий облік, тому що зєлєнський обіцяв скоро відмінити стокову службу для чоловіків. — Спецпроект Сюрреалізму (@Njyuschka) December 23, 2021

Не обійшлося і без дотепних демотиваторів на новий закон, у яких українці іронізують на надходження повісток для їхніх дружин або фантазують, як українки чекатимуть у черзі до військоматів.

Водночас, деякі користувачі зазначають, що позитивно налаштовані щодо таких нововведень, а деякі наголошують на дивну реакцію серед частини українців.

Патріотично налаштовані дівчата шукають відмазки щоб не піти ставати на військовий облік через 3…2…1 — Yushchenko Yes! (@Viktor_Honey) December 23, 2021

О боже, куди не зайду всюди плач Ярославни про військовий облік таке враження що всі живуть в якійсь бульбашці, їй богу — (@mindenerwa_) December 23, 2021

Моя 57-ми річна бандерівська мати сказала, що стане на військовий облік. Її 40 – ка та 30 – ти річні колеги вже планують шляхи відходу, як відпітляти від цього)) сцикухи) — Пухнастий українобот ????????⚓️ (@UaArtem) December 23, 2021

Міноборони суттєво розширило перелік спеціальностей та професій для жінок, яким потрібно стати на військовий облік. Документ набув чинності 17 грудня.

Це відбуватиметься, якщо професія входить до розширеного переліку, а також якщо жінка придатна до проходження військової служби за станом здоров’я та віком (від 18 до 60 років).

Серед професій, які потрапили під обов’язковий військовий облік — програмісти, лікарі, юристи, журналісти, митці, бібліотекарі, соціальні працівники, бухгалтери, працівники ресторанів, готелів та інші.