Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Суспільство

Галю, вставай! Треба йти у військомат: реакція українців на військовий облік для жінок

Марія Степанюк редактор стрічки
Галю, вставай! Треба йти у військомат: реакція українців на військовий облік для жінок

Документ Міноборони України, за яким українки повинні стати на обов’язковий військовий облік, якщо їхня професія входить до розширеного переліку і вони придатні до військової служби за станом здоров’я і віком, набув чинності 17 грудня.

Про це йдеться у відповідному указі відомства № 313 від 11.10.2021.

До переліку професій включені, зокрема, архітектор, мистецтвознавець, психолог, редактор, журналіст, археолог, кресляр, економіст, бібліотекар, музеєзнавець.

Нова ініціатива держави спричинила неабияку реакцію у суспільства. Факти ICTV розповідають, як у соціальних мережах відреагували українці на наказ Міноборони.

Деякі користувачі у соціальних мережах відверто не розуміють, як їхня спеціальність може допомогти у разі загрози.

А ще жартують, що в разі прийняття на військовий облік певні соцмережі стануть перекотиполем без блогерок.

Згадали також й обіцянку президента Володимира Зеленського перед виборами, який обіцяв скасувати військовий призов і зробити армію повністю професійною.

Не обійшлося і без дотепних демотиваторів на новий закон, у яких українці іронізують на надходження повісток для їхніх дружин або фантазують, як українки чекатимуть у черзі до військоматів.

Водночас, деякі користувачі зазначають, що позитивно налаштовані щодо таких нововведень, а деякі наголошують на дивну реакцію серед частини українців.

Міноборони суттєво розширило перелік спеціальностей та професій для жінок, яким потрібно стати на військовий облік. Документ набув чинності 17 грудня.

Це відбуватиметься, якщо професія входить до розширеного переліку, а також якщо жінка придатна до проходження військової служби за станом здоров’я та віком (від 18 до 60 років).

Читайте
Вагітні та жінки з малолітніми дітьми мають стати на військовий облік - ЗСУ

Серед професій, які потрапили під обов’язковий військовий облік — програмісти, лікарі, юристи, журналісти, митці, бібліотекарі, соціальні працівники, бухгалтери, працівники ресторанів, готелів та інші.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка