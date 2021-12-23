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Факты / Украина / Общество

От 850 грн: как будут штрафовать женщин за отказ стать на воинский учет

Мария Степанюк редактор ленты
жінки військові в Україні

Воинский учет для женщин по определенным специальностям не является призывом, однако соответствующий приказ Минобороны предусматривает, что если женщина будет состоять на воинском учете, то во время объявления военного положения ее могут призвать.

Такой приказ ведомства вступил в силу 17 декабря. В нем утвержден перечень профессий, представительниц которых женщин будут брать на учет военнообязанных — от 18 до 60 лет.

Украинские женщины обязаны будут встать на воинский учет до конца 2022 года по месту регистрации, а не фактического проживания.

Работодатели должны проконтролировать, чтобы женщины соответствующих специальностей, уже работающих на предприятии по перечню, стали на воинский учет. У новых работников должны проверить наличие документов о взятии на воинский учет.

Воинский комиссар Киевского областного территориального центра комплектования Валерий Куценко во время брифинга сообщил, что начиная с 2023 года женщин, которые этого не сделают, будут штрафовать — от 850 грн, а предприятиям грозит штраф от 5,5 тыс. за неисполнение закона.

Экс-министр обороны Анатолий Гриценко отмечает, что теперь, если женщина-работница не станет на учет, то будет платить штраф 850-1700 грн, а ее руководитель на работе от 5,1 тыс. до 8,5 тыс. грн.

Это означает, что теперь все учреждения и организации должны вести учет военнообязанных женщин.

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Фото: Depositphotos

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