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Факты / Украина / Общество

Около 60% украинцев хотят видеть страну в НАТО — опрос

Марта Бондаренко редактор ленты
Україна-НАТО

Результаты опроса Киевского международного института социологии показывают, что подавляющее большинство респондентов в случае проведения референдума поддержало бы и вступление Украины в Евросоюз и НАТО.

В случае проведения референдума о вступлении в НАТО 59,2% опрошенных респондентов отдали бы свои голоса, а 28,1% – против.

— Таким образом, среди тех, кто принял бы участие в референдуме, 67,8% поддержали бы вступление в НАТО, — отмечается в исследовании.

Что касается регионального распределения, то среди жителей Запада/Центра подавляющее большинство поддерживают и вступление в ЕС, и вступление в НАТО. На Юге и Востоке поддержка евроатлантической интеграции ниже.

Источник: Киевский международный институт социологии

Фото: Depositphotos

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