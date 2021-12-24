Результаты опроса Киевского международного института социологии показывают, что подавляющее большинство респондентов в случае проведения референдума поддержало бы и вступление Украины в Евросоюз и НАТО.

В случае проведения референдума о вступлении в НАТО 59,2% опрошенных респондентов отдали бы свои голоса, а 28,1% – против.

— Таким образом, среди тех, кто принял бы участие в референдуме, 67,8% поддержали бы вступление в НАТО, — отмечается в исследовании.

Что касается регионального распределения, то среди жителей Запада/Центра подавляющее большинство поддерживают и вступление в ЕС, и вступление в НАТО. На Юге и Востоке поддержка евроатлантической интеграции ниже.

Источник: Киевский международный институт социологии