Результати опитування Київського міжнародного інституту соціології показують, що більшість респондентів у разі проведення референдуму підтримала б і вступ України до Євросоюзу, і до НАТО.

У випадку проведення референдуму щодо вступу до НАТО 59,2% опитаних респондентів віддали б свої голоси за, а 28,1% – проти.

– Таким чином, серед тих, хто взяв би участь у референдумі, 67,8% підтримали б вступ до НАТО, – зазначається у дослідженні.

Щодо регіонального розподілу, то серед жителів Заходу/Центру більшість підтримують і вступ до ЄС, і вступ до НАТО. На Півдні та на Сході підтримка євроатлантичної інтеграції нижче.

Раніше президент Володимир Зеленський на відкритті конференції керівників закордонних дипломатичних установ України заявив про прагнення у 2022 році отримати від НАТО чіткі часові перспективи вступу.

Джерело: опитування Київського міжнародного інституту соціології