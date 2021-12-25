В Украине с 8 января 2022 вступают в действие изменения в законодательство о рекламе, по которым работодатели будут штрафовать за то, что указывают определенный пол в вакансиях, например, только женщины, или только мужчины.

С 1996 года действует правило о дискриминации в рекламе вакансий по признакам пола, расы, цвета кожи, политических и религиозных убеждений.

— Запрещается в рекламе о вакансиях (приеме на работу) указывать возраст кандидатов, предлагать работу только женщинам или только мужчинам, за исключением специфической работы, которая может выполняться исключительно лицами определенного пола, — указано в Законе о рекламе, ст. 24.

С 8 января 2022 вступают в силу изменения к этому закону, по которым за нарушение такой нормы работодателя штрафуют в десятикратном размере минимальной зарплаты на момент штрафа. В Украине минимальная зарплата сейчас — 6500 грн, так что штрафы будут составлять 65 000 грн, пока размер минималки не вырастет.

– Согласно Закону о занятости населения ст. 11 п. 3, запрещается в объявлениях (рекламе) о вакансиях указывать ограничения по возрасту кандидатов, предлагать работу только женщинам или только мужчинам, за исключением специфической работы, которая может выполняться исключительно лицами определенного пола, выдвигать требования, предпочитающие одну из статей, а также требовать от трудоустраивающихся лиц предоставление сведений о личной жизни, — пояснили в компании Work.ua

Здесь добавили, что закон о рекламе трактует его как информацию о личности или товаре, распространенную в любой форме и любым способом и предназначенную сформировать или поддержать осведомленность потребителей рекламы и их интерес относительно таких личности или товара.

— Таким образом получается, что вакансия — это и есть реклама вакансии. И в описании вакансии не должно быть информации и требований о полу, возрасте и т.д. И вот если работодатели, трактуемые законом как рекламодатели, будут указывать в вакансиях желаемый пол, они могут попасть от санкции – то есть под штраф в размере десяти минимальных зарплат, – пояснили в компании.

Санкции за нарушение этого правила будут работать следующим образом:

Гоструда составляет распорядительный документ о штрафе на основании акта проверки — по результатам рассмотрения дела, исследования материалов и выявления оснований для штрафа;

работодатель уплачивает штраф в государственный бюджет по месту государственной регистрации юрлица или ФЛП;

уплатить штраф нужно будет в течение 15 дней с получения распорядительного документа Гоструда. Если не уплатить штраф и не оспорить распорядительный документ, штраф взыскат через суд.

Источник: ain