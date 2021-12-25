Штраф 65 тисяч гривень: на початку 2022 року почнуть карати за вказування статі у вакансії

В Україні з 8 січня 2022 року вступають в дію зміни до законодавства про рекламу, за якими роботодавців штрафуватимуть за те, що вказують певну стать у вакансіях, наприклад, лише жінки, або лише чоловіки.

Із 1996 року діє правило про дискримінацію в рекламі вакансій за ознаками статі, раси, кольору шкіри, політичних та релігійних переконань.

– Забороняється в рекламі про вакансії (прийом на роботу) зазначати вік кандидатів, пропонувати роботу лише жінкам або лише чоловікам, за винятком специфічної роботи, яка може виконуватися виключно особами певної статі, – зазначено в Законі про рекламу, ст. 24.

З 8 січня 2022 року набувають чинності зміни до цього закону, за якими за порушення такої норми роботодавця штрафують у десятикратному розмірі мінімальної зарплати на момент штрафу. В Україні мінімальна зарплата зараз — 6500 грн, отже штрафи складатимуть 65 000 грн, поки розмір мінімалки не виросте.

– Згідно з Законом про зайнятість населення ст. 11 п. 3, забороняється в оголошеннях (рекламі) про вакансії зазначати обмеження щодо віку кандидатів, пропонувати роботу лише жінкам або лише чоловікам, за винятком специфічної роботи, яка може виконуватися виключно особами певної статі, висувати вимоги, що надають перевагу одній із статей, а також вимагати від осіб, які працевлаштовуються, надання відомостей про особисте життя, – пояснили у компанії Work.ua

Тут додали, що закон про рекламу трактує її як інформацію про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару.

– Таким чином виходить, наче вакансія — це і є реклама вакансії. І в описі вакансії не має бути інформації та вимог про стать, вік тощо. І от якщо роботодавці, що трактуються законом як рекламодавці, вказуватимуть у вакансіях бажану стать, вони можуть потрапити від санкції — тобто під штраф у розмірі десяти мінімальних зарплат, – пояснили у компанії.

Санкції за порушення цього правила працюватимуть наступним чином:

Держпраці складає розпорядчий документ про штраф на підставі акту перевірки — за результатами розгляду справи, дослідження матеріалів і виявлення підстав для штрафу;

роботодавець сплачує штраф до державного бюджету за місцем державної реєстрації юрособи чи ФОП;

сплатити штраф треба буде упродовж 15 днів з отримання розпорядчого документа Держпраці. Якщо не сплатити штраф і не оскаржити розпорядчий документ, штраф стягнуть через суд.

Джерело: ain