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Факты / Украина / Общество

Вступление в ЕС поддерживают 67,1% украинцев – опрос

Марта Бондаренко редактор ленты
Євросоюз прапор

Подавляющее большинство опрошенных украинцев в случае проведения референдума поддержало бы вступление Украины и в Евросоюз, и в НАТО.

В случае проведения референдума о вступлении в Европейский Союз среди всех респондентов свои голоса отдали бы 67,1%, а против — 21,6%.

Все остальные опрошенные не голосовали бы или не определились с выбором. Как отмечают в Киевском международном институте социологии, обычно эти категории респондентов в конечном счете не участвуют в референдумах.

Таким образом, среди тех, кто принял бы участие в референдуме, 75,7% поддержали бы вступление в Евросоюз.

Большинство жителей запада и центра страны поддерживают и вступление в ЕС, и вступление в НАТО. На юге/востоке поддержка евроатлантической интеграции ниже.

В течение 13-16 декабря 2021 Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос. Опрошено 1203 респондента.

Ранее сообщалось, что в случае проведения референдума о вступлении в НАТО 59,2% опрошенных респондентов отдали бы свои голоса, а 28,1% – против.

Источник: Киевский международный институт социологии

Фото: Pixabay

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