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Факты / Украина / Общество

В Украине в этом году не нашли номинантов на премию Золотой хрен

Мария Степанюк редактор ленты
Сексуальна дівчина читає книгу

В 2021 году организаторы премии Золотой хрен, которую назначают за самое плохое описание секса в украинской литературе, не смогли найти претендентов на номинацию.

— Друзья, у Золотого хрена плохая новость: в течение 2021 года в сучукрлите не появилось текстов, достойных посоревноваться за эту высокую награду!

С другой стороны, эта новость хороша: секс в текстах сучукрлит существенно улучшился и в этом году не производил впечатления нелепого, смешного или неоправданно брутального, — сообщили организаторы премии.

В сообщении премии также отметили, что в Великобритании в этом году тоже не присудили никому победы в премии Bad sex in the fiction award, что свидетельствует об улучшении описания секса в литературе по всему миру.

Золотой хрен — ежегодная премия за самое плохое описание сексуальной сцены в художественных текстах современной украинской литературы.

В разные годы ее лауреатами становились украинские писатели: Люко Дашвар, Василий Слапчук и Любко Дереш. В прошлом году награду за худшее описание секса присудили писателю Андрею Любке за сцену секса из романа МУР.

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Источник: Золотой хрен

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