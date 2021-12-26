В 2021 году организаторы премии Золотой хрен, которую назначают за самое плохое описание секса в украинской литературе, не смогли найти претендентов на номинацию.

— Друзья, у Золотого хрена плохая новость: в течение 2021 года в сучукрлите не появилось текстов, достойных посоревноваться за эту высокую награду! С другой стороны, эта новость хороша: секс в текстах сучукрлит существенно улучшился и в этом году не производил впечатления нелепого, смешного или неоправданно брутального, — сообщили организаторы премии.

В сообщении премии также отметили, что в Великобритании в этом году тоже не присудили никому победы в премии Bad sex in the fiction award, что свидетельствует об улучшении описания секса в литературе по всему миру.

Золотой хрен — ежегодная премия за самое плохое описание сексуальной сцены в художественных текстах современной украинской литературы.

В разные годы ее лауреатами становились украинские писатели: Люко Дашвар, Василий Слапчук и Любко Дереш. В прошлом году награду за худшее описание секса присудили писателю Андрею Любке за сцену секса из романа МУР.

Источник: Золотой хрен