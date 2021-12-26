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В Україні цьогоріч не знайшли номінантів на премію Золотий хрін

Марія Степанюк редактор стрічки
Сексуальна дівчина читає книгу

У 2021 році організатори премії Золотий хрін, яку призначають за найгірший опис сексу в українській літературі, не змогли знайти претендентів на номінацію.

— Друзі, Золотий хрін має для вас погану новину: протягом 2021 року в сучукрліті не з’явилося текстів, гідних позмагатися за цю високу нагороду!

З іншого боку, ця новина гарна: секс у текстах сучукрліту суттєво покращився і цьогоріч не справляв враження недолугого, смішного чи невиправдано брутального, – повідомили організатори премії.

У дописі премії також зазначили, що у Великій Британії цьогоріч теж не присудили нікому перемоги у премії Bad sex in the fiction award, що свідчить про покращення опису сексу у літературі у всьому світі.

Золотий хрін — щорічна премія за найгірший опис сексуальної сцени в художніх текстах сучасної української літератури.

У різні роки її лауреатами ставали такі українські письменники: Люко Дашвар, Василь Слапчук та Любко Дереш. У минулому році нагороду за найгірший опис сексу присудили письсменнику Андрію Любці за сцену сексу з роману МУР.

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Джерело: Золотий хрін

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