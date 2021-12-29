На Донбассе после 10 января ожидается серьезная конфронтация – Гармаш

Представитель отдельных районов Донецкой и Луганской областей в составе украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш предупредил в эфире одного из украинских телеканалов, что после 10 января на Донбассе стоит ожидать серьезной конфронтации.

По его словам, в качестве провокации РФ может задействовать информационный вброс по типу истории с химическим оружием.

– По логике развития событий я думаю, что все же будет серьезная конфронтация на Донбассе. Возможно… как повод для начала активных боевых действий могут быть использованы информатики типа “химической атаки”, – сказал Гармаш.

Он утверждает, что такое может произойти после переговоров, которые запланированы на 10 января между Россией и США.

– До переговоров, я думаю, будет поддерживаться статус-кво более-менее, – считает он.

Кроме того Гармаш не исключает, что Россия и контролируемые ею боевики могут в действительности использовать химическое оружие на Донбассе.

– Легко сделать такую ​​беду на Донбассе, потому что Донбасс будто переполнен техногенно опасными, в том числе и ядерными объектами, которые могут использоваться для создания той же грязной бомбы, – пояснил он.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу сказал, что американские частные военные компании якобы готовят провокацию с химическими компонентами на востоке Украины.

В ответ представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что заявление Шойгу не соответствует действительности.

Министерство иностранных дел Украины, в свою очередь, ответило, что заявление главы российского Минобороны – очередной пример массированной российской дезинформации.

Фото: Сергей Гармаш