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Факти / Україна / Суспільство

На Донбасі після 10 січня очікується серйозна конфронтація – Гармаш

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Сергій Гармаш_представник української сторони в ТКГ

Представник окремих районів Донецької та Луганської областей у складі української делегації у ТКГ Сергій Гармаш попередив в ефірі одного з українських телеканалів, що після 10 січня на Донбасі варто очікувати на серйозну конфронтацію.

За його словами, як провокація РФ може задіяти інформаційне вкидання на кшталт історії з хімічною зброєю.

– За логікою розвитку подій я думаю, що все ж таки буде серйозна конфронтація на Донбасі. Можливо… як привід для початку активних бойових дій можуть бути використані інформатики на кшталт “хімічної атаки”, – сказав Гармаш.

Він стверджує, що таке може статися після переговорів, які заплановані на 10 січня між Росією та США.

– До переговорів, я думаю, підтримуватиметься статус-кво більш-менш, – вважає він.

Крім того, Гармаш не виключає, що Росія та контрольовані нею бойовики можуть насправді використовувати хімічну зброю на Донбасі.

– Легко зробити таку біду на Донбасі, тому що Донбас ніби переповнений техногенно небезпечними, у тому числі і ядерними об’єктами, які можуть використовуватися для створення тієї ж брудної бомби, – пояснив він.

Раніше глава Міноборони Росії Сергій Шойгу сказав, що американські приватні військові компанії нібито готують провокацію із хімічними компонентами на сході України.

У відповідь представник Пентагону Джон Кірбі повідомив, що заява Шойгу не відповідає дійсності.

Міністерство закордонних справ України, у свою чергу, відповіло, що заява глави російського Міноборони є черговим прикладом масованої російської дезінформації.

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Фото: Сергій Гармаш

Джерело: УНН

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