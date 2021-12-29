Мэр Косова Юрий Плосконос издал распоряжение, согласно которому завтра в городе объявлен день траура.

Объявить 30 декабря 2021 года днем траура по погибшим на пожаре в НКП Косовская ЦРБ на территории Косовской городской территориальной общины, — говорится в распоряжении мэра Косова.

В этот день опустят государственные флаги на административных зданиях предприятий и учреждений, работающих на территории общины, и ограничат проведение развлекательных мероприятий.

Что произошло

Вечером 28 декабря произошел пожар в реанимационном отделении Косовской центральной районной больницы. Тогда погибли три пациента, еще трое пострадали.

Огонь охватил 55 кв. м площади.

Еще до прибытия спасателей персонал успел эвакуировать из помещения 12 пациентов. Трое пострадавших, находившихся в соседней палате, были доставлены в Ивано-Франковскую областную клиническую больницу.

В Министерстве здравоохранения сообщили, что пожар в больнице вызвал взрыв.

Источник: Косовский городской совет