В результате пожара в реанимационном отделении Косовской центральной районной больницы вечером 28 декабря погибли три пациента и пострадали еще три. Один больной умер от коронавируса.

Факты ICTV собрали всю информацию, которая известна по состоянию на 29 декабря.

Сообщение о возгорании

Первая информация о пожаре в реанимационном отделении Косовской центральной районной больницы, что расположено на первом этаже четырехэтажного здания больницы, поступила к спасателям в 21.22. Огонь охватил 55 кв. м площади.

До прибытия на место происшествия следственно-оперативной группы, следователей следственного управления, экспертов-криминалистов, спасателей и других экстренных служб персонал успел эвакуировать из помещения 12 пациентов.

Что известно о погибших и пострадавших

Сначала местные спасатели заявили, что обнаружили на месте происшествия тела двух пациентов.

Однако источники Фактов ICTV сообщили, что предварительно количество жертв составляет три человека.

В полпервого ночи глава Ивано-Франковской облгосадминистрации Светлана Онищук эту информацию подтвердила.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Кроме того, по ее словам, еще один человек умер от коронавируса.

Троих пострадавших, которые находились в соседней палате, направили в Ивано-Франковскую областную клиническую больницу, где оказывают им весь спектр помощи.

Источники Фактов ICTV уточняют, что пострадавшие – в крайне тяжелом состоянии. Утром 29 декабря будет решаться вопрос об их транспортировке вертолетом в ожоговый центр.

Предварительная причина пожара

В Министерстве здравоохранения в 23.08 сообщили, что пожар в Косовской центральной районной больнице вызвал взрыв.

Пользователи соцсетей выдвигают версии, что взорваться мог кислородный баллон.

Реакция Нацполиции

Сейчас полицейские обеспечивают охрану публичного порядка на месте чрезвычайного происшествия.

Следователи принимают первоочередные меры для установления обстоятельств и причин пожара.

Пожар в больнице Косово: подробности чрезвычайного происшествия на Прикарпатье / 6 фотографий

Информация о происшествии внесена в Журнал единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях.

Вопрос об открытии уголовного производства следователи примут после того, как завершат осмотр места происшествия.