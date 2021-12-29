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У Косові 30 грудня оголосили днем жалоби за загиблими в пожежі в лікарні

Марта Бондаренко редакторка стрічки
У Косові 30 грудня оголосили днем жалоби за загиблими в пожежі в лікарні

Мер Косова Юрій Плосконос видав розпорядження, згідно з яким завтра у місті оголошено день жалоби.

Оголосити 30 грудня 2021 року днем жалоби за загиблими на пожежі в НКП Косівська ЦРЛ на території Косівської міської територіальної громади, – йдеться у розпорядженні мера Косова.

У цей день приспустять державні прапори на адміністративних будівлях підприємств та установ, що працюють на території громади, та обмежать проведення розважальних заходів.

Що сталося

Ввечері 28 грудня сталася пожежа в реанімаційному відділенні Косівської центральної районної лікарні. Тоді загинуло троє пацієнтів, ще троє постраждали.

Вогонь охопив 55 кв. м площі.

Ще до прибуття рятувальників персонал встиг евакуювати з приміщення 12 пацієнтів. Трьох постраждалих, які перебували в сусідній палаті, перевезли до Івано-Франківської обласної клінічної лікарні.

У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що пожежу в лікарні спричинив вибух.

Джерело: Косівська міська рада

Фото: Pexels

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