Село Настасов, что под Тернополем, поражает подготовкой к новогодним праздникам.

Центр населенного пункта, где, согласно переписи 2001 года, проживает не более двух тысяч человек, украшен таким количеством праздничных огней, что ночью там видно, будто днем.

Для того, чтобы нарядить к празднику село, использовали девять километров гирлянды.

На площади, где установлена конусообразная новогодняя елка, украшено все вокруг.

Фонарные столбы соединены гирляндами, напоминающими гардины. Обрамлены иллюминацией стены, окна, двери домов и даже тракторы и грузовики.

Настасов к празднику украшают таким образом уже в четвертый раз. Однако каждый год добавляют какие-то новые элементы.

В селе под Тернополем праздничной иллюминацией украсили даже тракторы и грузовики / 12 фотографий

– Просто небольшое село в Тернопольской области. Люди не плачут, не скулят, а просто меняют мир вокруг себя. Село Настасов. Молодцы! – еще три года назад восхищался отношением местных жителей к своему населенному пункту бывший городской глава Черкасс Сергей Одарыч.

Новогодняя атмосфера в селе Настасов будет царить еще несколько недель, до завершения новогодне-рождественских праздников.