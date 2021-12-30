Село Настасів, що під Тернополем, вражає підготовкою до новорічних свят.

Центр населеного пункту, де, за переписом 2001 року, проживає не більше двох тисяч людей, прикрашений такою кількістю святкових вогнів, що вночі там видно, ніби вдень.

Для того, щоб вбрати до свята село, використали дев’ять кілометровів гірлянди.

На площі, де встановлена конусоподібна новорічна ялинка, прикрашено все довкола.

Ліхтарні стовпи з’єднані гірляндами, що нагадують гардини. Обрамлені ілюмінацією стіни, вікна, двері будинків та навіть трактори й вантажівки.

Настасів до свята прикрашають таким чином вже вчетверте. Однак щороку додають якісь нові елементи.

У селі під Тернополем святковою ілюмінацією прикрасили навіть трактори й вантажівки / 12 фотографий

– Просто невеличке село на Тернопільщині. Люди не плачуть, не скиглять, а просто змінюють світ довколо себе. Село Настасів. Молодці! – ще три роки тому захоплювався ставленням місцевих жителів до свого населеного пункту колишній міський голова Черкас Сергій Одарич.

Новорічна атмосфера в селі Настасів пануватиме ще кілька тижнів, до завершення новорічно-різдвяних свят.