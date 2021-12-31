Будьте счастливым: Епифаний указал на связь между Новым годом и Рождеством

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний указал на неразрывную связь между Новым годом и Рождеством Христовым.
Об этом он написал на своей официальной странице в социальной сети Facebook.
По словам Епифания, эти два праздника связаны из-за того, что все годы, которые мы подсчитываем, берут свое начало с Рождества Христова.
— В каждый дом, в каждую семью, в каждое сердце пусть дойдут искренние поздравления и пожелания мира, добра, любви и счастья в новом, 2022-м, году от Рождества Христова, – отметил митрополит.
Епифаний добавил, что чувство близости Рождества уже витает в воздухе благодаря новогодней символике. В частности, речь идет о ели, которая представляет собой символ жизни. Игрушка, которую мы ставим на верхушку елки, является символом Вифлеемской звезды.
Митрополит также отметил, что гирлянды символизируют свет истины и правды, а привычка дарить детям и своим родственникам подарки берет начало от даров волхвов.
Епифаний призвал украинцев не забывать о духовной радости и о благодарности Богу, а также просить у Всевышнего благословения. Он пожелал мирного и счастливого Нового года.
Источник: Facebook Епифания