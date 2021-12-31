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Факты / Украина / Общество

Будьте счастливым: Епифаний указал на связь между Новым годом и Рождеством

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
Епифаний

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний указал на неразрывную связь между Новым годом и Рождеством Христовым.

Об этом он написал на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

По словам Епифания, эти два праздника связаны из-за того, что все годы, которые мы подсчитываем, берут свое начало с Рождества Христова.

— В каждый дом, в каждую семью, в каждое сердце пусть дойдут искренние поздравления и пожелания мира, добра, любви и счастья в новом, 2022-м, году от Рождества Христова, – отметил митрополит.

Епифаний добавил, что чувство близости Рождества уже витает в воздухе благодаря новогодней символике. В частности, речь идет о ели, которая представляет собой символ жизни. Игрушка, которую мы ставим на верхушку елки, является символом Вифлеемской звезды.

Митрополит также отметил, что гирлянды символизируют свет истины и правды, а привычка дарить детям и своим родственникам подарки берет начало от даров волхвов.

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Епифаний призвал украинцев не забывать о духовной радости и о благодарности Богу, а также просить у Всевышнего благословения. Он пожелал мирного и счастливого Нового года.

Источник: Facebook Епифания

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