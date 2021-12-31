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Будьте щасливими: Епіфаній вказав на зв’язок між Новим роком та Різдвом

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
Епифаний

Митрополит Київський та всієї України Епіфаній вказав на нерозривний зв’язок між Новим роком та Різдвом Христовим.

Про це він написав на своїй офіційній сторінці у соціальній мережі Facebook.

За словами Епіфанія, ці два свята пов’язані через те, що всі роки, які ми підраховуємо, беруть свій початок із Різдва Христового.

– До кожного дому, до кожної родини, до кожного серця нехай дійдуть щирі привітання та побажання миру, добра, любові та щастя у новому, 2022-му, році від Різдва Христового, – зазначив митрополит.

Епіфаній додав, що відчуття близькості Різдва вже витає в повітрі завдяки новорічній символіці. Зокрема, йдеться про ялинку, яка є символом життя. Іграшка, яку ми ставимо на верхівку ялинки, є символом Віфлеємської зірки.

Митрополит також зазначив, що гірлянди символізують світло істини та правди, а звичка дарувати дітям та своїм родичам подарунки має витоки з дарів волхвів.

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Епіфаній закликав українців не забувати про духовну радість та подяку Богові, а також просити у Всевишнього благословення. Він побажав мирного та щасливого Нового року.

Джерело: Facebook Епіфанія

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